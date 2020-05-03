Российские банки вернулись к снижению ставок по рублевым вкладам

Российские банки начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в марте и в апреле. Об этом пишут «Ведомости».

Снижение ставок следует за решением ЦБ опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5%, отмечает издание.

Так, 27 апреля банк «ФК Открытие» снизил ставку одного из годовых вкладов на 0,2 пункта до 5,65% годовых. Московский кредитный банк опустил максимальные ставки базовых вкладов на 0,45-0,55 процентных пункта до 5,75% годовых.

Юникредит и «Русский стандарт» снизили максимальные рублевые ставки в среднем на четверть процентного пункта, добавляют «Ведомости». Некоторые банки, напротив, подняли доходность рублевых депозитов. Так поступили ВТБ, «Дом.рф», «Ренессанс кредит».