«Приезжайте в офис!» или «Решим проблему завтра!». Сбербанк, который мы заслужили во время карантина

Точно-точно, кто лучше других напишет про инфоцыган, как не их представитель....
Дык вот люди в Москве зайцев и лис прямо во дворах снимают и на ютьюб выкладывают....
Тот неловкий момент, когда активировал обычную сберовскую Мастеркарт 30.04 в два клика из мобильн...
Почему-то вспомнился анекдот про Абрама, который просил у Бога выигрыш в лотерею.Там Бог ответил ...
Программа позволяет. В случае корректного и продуманного внесения сведений в оную программу. Разд...
Не знаю и сильно сомневаюсь. На мой взгляд это даже не логично, тем более при употреблении словос...
Вот поэтому природа будет делать теперь многое, чтобы воспитать своих разбесившихся "детей". Впло...
упс, все время путаю течение времени с течением реки - *в течение...
Подтверждаю - у нас сорока в сквере прямо хозяйка, по всему видать. А недавно я с работы в час но...
Человек дитя природы, такое же как заяц или любой другой зверь. И она прекрасно понимает, что мы ...
Интересно, если мне страховая должна по закону деньги вернуть в течении 10 рабочих дней, то с как...
Верю, верю, хотя, нас тут обсмеют.))А планета - безусловно живой организм. Кстати, смотрите, как ...
Я вот тоже.)) Мне, чтобы её съесть миску, нужно ведро мясной подливы или полпакета майонеза...)))...
Я хз)) я её вообще не ем))
Да, даже на учет ставила, как непроизвёденные активы) Силы, к которым апеллирует известная мне ма...
Домашний клерковский фашик.Можно раз в неделю клерковский трибунал проводить и приговаривать его ...
Скажите пожалуйста , а каким образом можно заказать бесплатную демонстрацию?...
Ой, да Вы то же смертен. "Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!" ...
Конечно, решать кто полезен, а кто бесполезен будете Вы лично. А, я Вам не доверяю ни на йоту. Ду...
Прекрасно без ККМ обходились и люди на ЕНВД,а вот те,кто выпускал ККМ плохо обходились без них. Т...
Не заказывайте пропуска по электронной подписи.Если сделаете это,то можете потерять своё ООО АО и...
К чему эти фантазии? И без ККМ при НПД обходятся. Приложение прекрасно работает. И от деклараций ...
На мой взгляд сферу НПД надо расширить и на всех работающих по найму, пусть налоги удерживаются с...
Как что дальше? Дальше ККМ, взносы в пенсионный, декларации и прочая, и прочая! Или кто-то сомнев...
ну, я не считаю, что дерево это железо. Я считаю, что все люди разные, и, если возможно, надо объ...
Почему в случае продажи гаража достаточно трехлетнего, а не пятилетнего срока владения, чтобы не ...
А вы не просто паразит в обществе, вы еще и вредный паразит... У вас периодически прям фашистские...
как думаешь, твои предки просто так были репрессированы, или за вредительское слабоумие? Если ССС...
подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что аудиторское за 2019 нужно сдать не позднее 31 12...
Для природы Вы бесполезны.))В Москву пришли лисы и зайцы. Для лис - Вы слишком крупный. Зайцы воо...
я то полезен обществу. А паразитов и балласт думаю смысла содержать никакого нет. Кстати вот дети...
Даже наверное больше, все сводится , ФАКТИЧЕСКИ, к подушному налогу = есть учетная шея - получи р...
Ситуация такова, что фактически это дает им право отменить само понятие БЕЗРАБОТНЫЙ, а бирже труд...
На месте банков я бы рассчитывал ставки вкладов на основе доходности акций Китая, ну может США, а...
@ДмитрийW только потом не жалуйтесь, если Вас будут утилизировать ради прогресса. Например, ради ...
понял, спасибо. Выжидаю...