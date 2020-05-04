Клерк.Ру

«Приезжайте в офис!» или «Решим проблему завтра!». Сбербанк, который мы заслужили во время карантина

Переписка с сотрудником Сбербанка по поводу активации карты. Есть банки, которые выдадут кредит удаленно, без карты, есть те, которые сами все привезут. А к кому-то до сих пор нужно ехать в тот офис, где оформлял карту.

Взято отсюда.

сбер1

сбер2

сбер3

Вместо послесловия:

греф

Источник группа ВК «Бизнес Идеи!»

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