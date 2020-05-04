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Как оплачивать работникам 6, 7 и 8 мая, объявленные нерабочими. Минтруд разъяснил

Минтруд дал пояснения, как оплачиваются дни между майскими праздниками (6, 7, 8 мая), объявленные нерабочими.

Собственно, они оплачиваются как обычные рабочие дни.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», – отметили в министерстве.

Выход из режима ограничений («повышенной готовности») планируется с 12 мая, до 5 мая главы регионов и ведомств должны предоставить планы по выходу Путину.

Каждый регион будет выходить из самоизоляции в своем порядке. Сообразно ситуации и количеству заболевших.

Использованы материалы «РИА Новости».

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