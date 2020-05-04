Греция, Италия и Турция, возможно, откроются для туризма к концу лета. Вот только кто туда поедет?

Названы три страны которые, вероятнее всего, первыми откроют границы для туристов.
«Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», – сказал эксперт, политолог Дмитрий Абзалов.
Правда, открыть-то можно хоть сейчас, но поедут ли люди в эти страны, напуганные ситуацией? С другой стороны, видя просто огромное количество людей на улицах той же Москвы в солнечные дни, найдутся и такие, кто хоть сейчас на море готов поехать.
Да и будут ли у кого на это средства?
Использованы материалы «Прайм».