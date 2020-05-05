Клерк.Ру

6 мая Путин проведет совещание. По поэтапному выходу из карантина

Путин 6 мая проведет совещание по постепенному ослаблению режима ограничений. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», – сказал Песков.

28 апреля Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе до 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода страны из ограничительных мер с 12 мая.

Каждый регион будет выходить по индивидуальному плану, в зависимости от распространенности заболевания.

Использованы материалы ТАСС.

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