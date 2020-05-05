С 5 мая в «наливайках» больше не нальют. Закон вступил в силу

Подчёркиваю вам на доске, чтоб сфокусировали свой небольшой мозг, и попытались понять почему вы в...
Коллеги, сейчас всем идет такая фраза - повсеместно, никто не знает, что делать...
Добрый день! ООО на ОСНО и ЕНВД. Торговля стройматериалами (опт и розница). Основной ОКВЭД 46.13:...
Не знаю, как у вас, а в нашем городе отделения Сбера оказались закрыты без информации о сроках от...
Вопрос такой : где можно приобрести программу?
Ути-пути, какой весь экономический. И лайкнуть себя опять не забыл. Прямо претесь от собственных ...
Проклятые русофобы!!!Ишь, чего удумали!
Ориентировочно неделя на монтаж - демонтаж. В Экспоцентре 3 дня, в Крокусе по умолчанию не считая...
Планировалась с 19 марта хотя и более ранние отменили (часть перенесли часть объединением со след...
Это чё за бред бессмысленный?
Вот-вот. Тоже задался таким вопросом. Выставку-то скорее всего законсервировали сразу после 1-го ...
Вот и правильно, давно уже нужно было так сделать, тогда если бы штрафовали, то меньше бы людей в...
А что значит: выставка была законсервирована на неопределенный срок? Участники заплатили организа...
Кабельщики конечно гении. "Крупнейшая выставка". Это, смотря, с чем сравнивать. Крупнейшие заблаг...
В смысле?Сижу, работаю, зарабатываю, плачу налоги и взносы вовремя, никакой поддержки ни от кого ...
что угодно, по решению руководителя предприятия.
ну, если "бумажная работа" это формальная, стандартная, писанина, то да, можно клепать и отсылать...
А вы точно внимательно прочитали коммент, на который ответили? Какой гарантийный ремонт для бумаж...
Что из перечисленного вами требует именно филиала?
Проще ссылаться на сайт выставки или организаторов. Здесь ruscableОшибка точно допущена, если даж...
Не поняла, это сайт для постоянного унижения бухгалтеров? И не понятно, а в аутсоринге кто работа...
Я вам, просто навскидку, перечислю пять возможных причин для филиала: экономия на командировках, ...
@Сергей Шиканов, добрый день. Направляйте, пожалуйста, Ваш штраф на адрес нашей электронной почты...
Я спрашивал о конкретном способе решения(!!!) данной задачи..."Программа позволяет", "в случае ко...
Проектирование, экологическая документация и прочие бумажные услуги НЕ НУЖДАЮТСЯ в филиалах....
Да сидите, только не так, как воробей в коровьей лепёшке)...
А что мне мешает отсидеться в тылу?)) Я работаю из дома, Жена не работает вообще. Остальными член...
Это тема войны аутсорсинга и штатных единицы именно так постоянно и выглядит. Придумать надо что-...
А это точно филиалы, сведения о которых содержатся в Уставе? Может это обычные обособки?...
А я о чем и говорю?!))) Бессмертным большого вреда от кольта не будет.)))...
Российский защитник московского «Динамо» Владимир Рыков организовал бесплатное питание для м...
@lexalliance добрый день. Получил 03.05. 2020 уведомление о штрафе за ЗГМ45-3.18.1ч.4 ЗГМ45-3.18....
Не надо врать. Никто комменты у нас не "зачищает". Если они не рекламные, не оскорбительные и не ...