Клерк.Ру

С 5 мая в «наливайках» больше не нальют. Закон вступил в силу

С сегодняшнего дня запрещена продажа алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в жилых домах.

На «Клерке» писали 17 апреля, когда этот закон был принят Думой.

24 апреля закон подписал Путин. А сегодня он вступил в силу.

Запрещены заведения площадью менее 20 кв. метров, так называемые, «наливайки». 

Региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения.

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