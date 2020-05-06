Как оформить выход работников из нерабочих дней

ДмитрийW индустриализации от Путина я не жду. Кризис в РФ вызван исключительно неэффективностью власти. "с... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

ДмитрийW Я предполагаю варианты, и смотрю насколько эти варианты объясняют ситуацию. И пока наиболее похож... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr а все потому, что сразу не надо было х...... А подумать головой. Вот если бы четко Президент объя... Коронавирус и нерабочие дни: трудовые вопросы, на которые нет ответов

room111 Не вроде бы а точно.Пункт 1: "В целях настоящих Правил получатель субсидии определяется по основн... Как узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников

VikaV2193 Ну, да у нас вредники, сменность, переработки , по себе сужу, конечно, и то и дело внезапно уволь... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К В постановлениях речь об ИП. Если вы не ИП, то ничего пока нет и набирать ИННы бесполезно... Малый бизнес, не попавший в Реестр МСП, остался без господдержки

Natali Kr нет, 20 человек - это мало даже на 0.25 ставки. Ну что-то супер сложное там должно быть, чтобы хо... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Natali Kr Это да - это вы абсолютно правы. Там, где заводы работают и зарплату платят - там без семейственн... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr Дмитрий, зачем вы вместо беседы сразу в бой кидаетесь? Вы считаете и готовы обоснованно доказать,... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

vvarior у нас непродовольственная розница, есть и касса и на енвд, но основной оквэд не подходит, а тот ч... Как узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников

kuratorus Что вы так взъелись на этот налог? Я бы рада была на него перейти, да в крае его не ввели.А сейча... Эксперимент по налогам для самозанятым закончился. Что дальше?

Witov Капитаны очевидность в своем маленьком корыте оборзевают местный пруд.... Типы российского бизнеса – кто как плавает

Witov Капитаны очевидность в своем маленьком корыте оборзевают местный пруд.... Типы российского бизнеса – кто как плавает