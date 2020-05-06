Как оформить выход работников из нерабочих дней

Приказ о выходе на работу работников, у которых были оплачиваемые нерабочие дни, необязателен.
Работники, с которыми заключено дополнительное соглашение об изменении режима работы на неопределенный срок, выходят на рабочее место на основании дополнительного соглашения, прекращающего дистанционный режим работы.
Если перевод на дистанционную работу изначально был срочным, то люди выходят на работу при окончании действия соглашения, заключенного на определенный срок.
Такие разъяснения дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».