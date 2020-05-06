Силуанов считает, что 10$ за баррель, это не страшно. У нас есть финансовые буферы

Министр финансов считает, что нефть не играет большой роли, и ничего страшного не будет даже при цене 10 долларов за баррель.

Силуанов дал интервью «Ведомостям». Приведем момент, в котором он считает, что Россия проживет и при цене нефти по 10$ за баррель.

«Это скорее не кризис, а вызов, который, как вы и говорите, не похож ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдет в учебники истории. Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис».

Странно, а то, что цены растут, люди теряют работу, доходы, это не кризис?

«А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем».

Опять-таки вопрос. Проживет страна как отдельное государство, или конкретные граждане? Понятно, что с точки зрения власти важно сохранить государственность (и свою власть), а не забота о конкретных гражданах.

«Сейчас перед нами новые задачи – защита здоровья и жизни людей».

Ага, особенно огромные штрафы. Вместо той же раздачи масок или финансовой помощи. Штрафы, видимо, лучше помогают не заразиться. Как и цифровые пропуска.