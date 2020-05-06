Проблему с ОКВЭД при раздаче господдержки обсуждают в Госдуме

Комиссия Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства думает над тем, как решить проблему с ОКВЭД, возникшую при реализации мер государственной поддержки пострадавших отраслей экономики. Об этом заявил зампредседателя комиссии Айрат Фаррахов в интервью «Парламентской газете».

Проблема возникла из-за того, что для определения пострадавшей отрасли берется только основной ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Но у многих организаций и ИП деятельность ведется по дополнительным кодам, и они, получается, остаются без господдержки.

Фаррахов сообщил, что депутаты сейчас разбираются, как можно решить этот вопрос. Одно из решений: исходить из определения вида деятельности не по основному коду ОКВЭД, а по тому, по которому предприятия получают наибольший объём выручки. Структура выручки может быть подтверждена отчётами контрольно-кассовой техники или расчётными счетами.

Но следует иметь ввиду, что депутаты могут только прдлагать правительству те или иные меры. Решение будут принимать не они.