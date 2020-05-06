ИП без работников предложили освободить от уплаты взносов. Но только если доход не превышает МРОТа

Индивидуальных предпринимателей не имеющих сотрудников, предлагают в 2020 году освободить от страховых взносов, если их ежемесячный доход не превышал размер МРОТа.

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил сенатор Иван Абрамов, с документом ознакомились «Известия».

Вопрос об уплате страховых взносов индивидуальными предпринимателями, которые сегодня практически остались без средств из-за распространения коронавирусной инфекции, до сих пор не решен. Сейчас, даже если у ИП нет дохода, они все равно должны выплачивать взносы в социальные фонды. В итоге многие ИП решат закрыть свой бизнес, что негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране, уверен сенатор.

Не все коллеги Абрамова поддерживают инициативу. Так, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что главное сейчас — не навредить сбалансированности и устойчивости бюджетов субъектов. А член этого же комитета Валерий Семенов опасается мошенничества и сокрытия доходов.