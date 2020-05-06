«Цитаты великих людей»: что говорят наверху про помощь простым людям

Хит-парад высказываний противников «вертолетных денег». Или почему у нас не хотят раздавать деньги людям.

Мы подобрали высказывания наших политиков и телеведущих. С их доводами, почему не хотят вводить прямую финансовую помощь всем гражданам, без исключения.

На первом месте, конечно же, Собянин. С бюджетами, которые треснут.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее».

Далее было высказывание Грефа, который все объяснил отсутствием денег. В иносказательной форме.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов».

После этого, Набиуллина напугала всех угрозой взрыва инфляции, если всем денег дать.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить».

С Песковым получилось все несколько по-другому. Он сначала вроде как и не исключил прямую помощь гражданам... Но потом сказал, что его неправильно поняли.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное – это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это». А потом: «Этого не было. Это ошибочная подача информации».

Володин даже просил ЦБ разъяснить, почему не помогают гражданам. А потом вдруг привел в пример США.

«27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того, чтобы подключиться к ИВЛ, надо $72 тыс. А выдают им по $1 000. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся».

И даже Собчак не преминула высказаться. Она сказала, что помогать нужно сильным. А сильные должны помочь слабым. А если помогать слабым, они просто все проедят.

«Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие – 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка».

Силуанов объяснил ситуацию тем, что у нас тут не соревнование, кто больше потратит. А так, можно было бы с вертолета разбрасывать:

«Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке».

И наконец, Дворкович. Он просто не сторонник «вертолетных денег».

«Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами».

Вот такой наш хит-парад. Будем надеяться, что он больше не будет пополняться. Хоть это и маловероятно.