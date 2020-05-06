Учебный год в ВУЗах начнется как обычно – 1 сентября

Минобрнауки России не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса, он начнётся 1 сентября.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что ЕГЭ планируют перенести на август, а учеба в вузах начнется 1 октября.

Позже министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе ЕГЭ не принято: такой сценарий не исключается, но о точных датах говорить рано.

Пока проведение ЕГЭ планируется начать 8 июня, однако после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано, передает «Интерфакс».