Клерк.Ру

Путин проводит совещание по ранее принятым мерам, и их реализации. И о выходе из ограничений

Путин проводит совещание по реализации ранее принятых решений по поддержке граждан и бизнеса, а также о выходе из режима ограничений. Материал дополняется.

Сначала президент напомнил о ранее принятых мерах поддержки, перечислил их.

  • К 5 мая просил разработать рекомендации по постепенному выходу из ограничений. Для каждого региона механизм будет свой, поскольку ситуация в каждом регионе своя. Где-то нужно дополнять меры изоляции, а где-то постепенно снимать.
  • Вперед забегать нельзя, любая поспешность может привести к откату назад.
  • Ответственность за принятые решения крайне высока.
Далее выступил глава Минтруда:

  • Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили около 66 тысяч семей.
  • Безработных в РФ – 1 миллион 243 тысячи человек.
После слово передали главе Минздрава:

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  • 45,7 млрд рублей выделено для выплат медработникам.
  • Выплаты освобождены от НДФЛ.
  • За апрель в медорганизации пришло более 6 млрд рублей.
Все выплаты производят в срок, в дни выплаты зарплаты. Выплаты будут сохранятся 1 год.

Министр экономического развития рассказал о пакете мер для поддержки экономики.

  • 11 сфер вошли в перечень из компаний малого и среднего бизнеса, кому нужно помогать.
  • Перенос сроков уплаты налогов и взносов на полгода. Общий объем перенесенных налогов более 217 млрд рублей.
  • В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.
  • Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина.
Далее докладывает глава ФНС. Он приводит цифры по отсрочкам, субсидиям, суммам.

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  • Постараются выплаты по субсидиям начать до 18 мая.
  • Сделали ресурс, где можно отследить исполнение по заявлению на субсидию.
  • Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей.
В строительной отрасли отчитались по льготной ипотеке, по ставке 6,5%. 

Путин сделал ряд замечаний:

  • Информация по льготам должна быть доступна для всех.
  • Люди должны понимать, могут ли они на льготы рассчитывать.
Далее идет доклад Поповой, о поэтапном снятии мер.

  • Темп прироста заболеваемости.
  • Свободный коечный фонд.
  • Покащзатель охвата тестирования.
Оценка ретроспективно за 2 недели (инкубационный период). Из этих показателей будут смотреть, снимать ли ограничения.

  • На первом этапе разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, Работа предприятий торговли и услуг ограниченной площади. Дистанцирование.
  • На втором будет разрешена работа предприятий сферы торговли и услуг с большей площадью, работа образоваительных организаций. Дистанцирование.
  • На третьем торговля и услуги без ограничений по площади, все образовательные организации, работа парков.
При необходимости будут обратно откатывать.

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Доклад Собянина.

Плэтапный выход из самоизоляции необходимо делить на две части. Первая, жесткая, по сфере услуг. Там где соприкасаются друг с другом – салоны красоты, парикмахерские, торговля. Начало их работы могут спровоцировать высокий рост заболевания. Поэтапность выхода для промышленности, сельского хозяйства – на усмотрение субъектов РФ на основе особенностей их регулирования, и рекомендаций главных санитарных врачей.

По Москве – кратно увеличено тестирование. По динамике – напрямую не свидетельствует о росте заболеваний, а свидетельствует о количестве тестирований.

  • Ведение амбулаторно позволило не доводить пациентов до тяжелого состояния.
  • Создана мощная стационарная сеть по лечению ковида, справляется с сегодняшними объемами.
  • В течение последних двух недель не растет госпитализация, не растет количество тяжелых больных, что говорит о некой стабилизации ситуации. 
Выход из ограничений для сферы услуг пока преждевременный. Но, это дает возможность с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий, что дает возможность полумиллиону москвичей получить стабильную работу.

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Путин напомнил о поддержке сотрудников социальных учреждений. Напомнил об этом Котякову и главам регионов.

В завершение, и.о. премьера Белоусов:

Заявки по кредитам увеличиваются по 2000 в день, вышли на 80 млрд суммарно по заявкам. Это больше, чем рассчитывали. Банки работают с перенапряжением, снижается число одобренных заявок по отношению к числу поступивших.

Проблема в том, что сейчас, по мере запуска предприятий, будут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. Тут две возможности:

  • Часть поставок завязана на предприятиях, которые в перечне системообразующих. Два раза в неделю отчетность по этим предприятиям, в каком они состоянии для быстроты обобщения информации.
  • Запустили программу кредитования оборотных средств. Не успели запустить, а она оказалась уже расписана. Интересы банков должны быть на втором месте, на первом интересы экономики и пострадавших крупных предприятий.

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