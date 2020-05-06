Путин проводит совещание по ранее принятым мерам, и их реализации. И о выходе из ограничений

Путин проводит совещание по реализации ранее принятых решений по поддержке граждан и бизнеса, а также о выходе из режима ограничений. Материал дополняется.
Сначала президент напомнил о ранее принятых мерах поддержки, перечислил их.
- К 5 мая просил разработать рекомендации по постепенному выходу из ограничений. Для каждого региона механизм будет свой, поскольку ситуация в каждом регионе своя. Где-то нужно дополнять меры изоляции, а где-то постепенно снимать.
- Вперед забегать нельзя, любая поспешность может привести к откату назад.
- Ответственность за принятые решения крайне высока.
- Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили около 66 тысяч семей.
- Безработных в РФ – 1 миллион 243 тысячи человек.
- 45,7 млрд рублей выделено для выплат медработникам.
- Выплаты освобождены от НДФЛ.
- За апрель в медорганизации пришло более 6 млрд рублей.
Министр экономического развития рассказал о пакете мер для поддержки экономики.
- 11 сфер вошли в перечень из компаний малого и среднего бизнеса, кому нужно помогать.
- Перенос сроков уплаты налогов и взносов на полгода. Общий объем перенесенных налогов более 217 млрд рублей.
- В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.
- Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина.
- Постараются выплаты по субсидиям начать до 18 мая.
- Сделали ресурс, где можно отследить исполнение по заявлению на субсидию.
- Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей.
Путин сделал ряд замечаний:
- Информация по льготам должна быть доступна для всех.
- Люди должны понимать, могут ли они на льготы рассчитывать.
- Темп прироста заболеваемости.
- Свободный коечный фонд.
- Покащзатель охвата тестирования.
- На первом этапе разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, Работа предприятий торговли и услуг ограниченной площади. Дистанцирование.
- На втором будет разрешена работа предприятий сферы торговли и услуг с большей площадью, работа образоваительных организаций. Дистанцирование.
- На третьем торговля и услуги без ограничений по площади, все образовательные организации, работа парков.
Доклад Собянина.
Плэтапный выход из самоизоляции необходимо делить на две части. Первая, жесткая, по сфере услуг. Там где соприкасаются друг с другом – салоны красоты, парикмахерские, торговля. Начало их работы могут спровоцировать высокий рост заболевания. Поэтапность выхода для промышленности, сельского хозяйства – на усмотрение субъектов РФ на основе особенностей их регулирования, и рекомендаций главных санитарных врачей.
По Москве – кратно увеличено тестирование. По динамике – напрямую не свидетельствует о росте заболеваний, а свидетельствует о количестве тестирований.
- Ведение амбулаторно позволило не доводить пациентов до тяжелого состояния.
- Создана мощная стационарная сеть по лечению ковида, справляется с сегодняшними объемами.
- В течение последних двух недель не растет госпитализация, не растет количество тяжелых больных, что говорит о некой стабилизации ситуации.
Путин напомнил о поддержке сотрудников социальных учреждений. Напомнил об этом Котякову и главам регионов.
В завершение, и.о. премьера Белоусов:
Заявки по кредитам увеличиваются по 2000 в день, вышли на 80 млрд суммарно по заявкам. Это больше, чем рассчитывали. Банки работают с перенапряжением, снижается число одобренных заявок по отношению к числу поступивших.
Проблема в том, что сейчас, по мере запуска предприятий, будут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. Тут две возможности:
- Часть поставок завязана на предприятиях, которые в перечне системообразующих. Два раза в неделю отчетность по этим предприятиям, в каком они состоянии для быстроты обобщения информации.
- Запустили программу кредитования оборотных средств. Не успели запустить, а она оказалась уже расписана. Интересы банков должны быть на втором месте, на первом интересы экономики и пострадавших крупных предприятий.