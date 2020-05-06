Путин проводит совещание по ранее принятым мерам, и их реализации. И о выходе из ограничений

Путин проводит совещание по реализации ранее принятых решений по поддержке граждан и бизнеса, а также о выходе из режима ограничений. Материал дополняется.

Сначала президент напомнил о ранее принятых мерах поддержки, перечислил их.

К 5 мая просил разработать рекомендации по постепенному выходу из ограничений. Для каждого региона механизм будет свой, поскольку ситуация в каждом регионе своя. Где-то нужно дополнять меры изоляции, а где-то постепенно снимать.

Вперед забегать нельзя, любая поспешность может привести к откату назад.

Ответственность за принятые решения крайне высока.

Далее выступил

Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили около 66 тысяч семей.

Безработных в РФ – 1 миллион 243 тысячи человек.

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После слово передали

45,7 млрд рублей выделено для выплат медработникам.

Выплаты освобождены от НДФЛ.

За апрель в медорганизации пришло более 6 млрд рублей.

Все выплаты производят в срок, в дни выплаты зарплаты. Выплаты будут сохранятся 1 год.

Министр экономического развития рассказал о пакете мер для поддержки экономики.

11 сфер вошли в перечень из компаний малого и среднего бизнеса, кому нужно помогать.

Перенос сроков уплаты налогов и взносов на полгода. Общий объем перенесенных налогов более 217 млрд рублей.

В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.

Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина.

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Далее докладывает глава ФНС. Он приводит цифры по отсрочкам, субсидиям, суммам.

Постараются выплаты по субсидиям начать до 18 мая.

Сделали ресурс, где можно отследить исполнение по заявлению на субсидию.

Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей.

В строительной отрасли отчитались по льготной ипотеке, по ставке 6,5%.

Путин сделал ряд замечаний:

Информация по льготам должна быть доступна для всех.

Люди должны понимать, могут ли они на льготы рассчитывать.

Далее идет доклад Поповой, о поэтапном снятии мер.

Темп прироста заболеваемости.

Свободный коечный фонд.

Покащзатель охвата тестирования.

Оценка ретроспективно за 2 недели (инкубационный период). Из этих показателей будут смотреть, снимать ли ограничения.

На первом этапе разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, Работа предприятий торговли и услуг ограниченной площади. Дистанцирование.

На втором будет разрешена работа предприятий сферы торговли и услуг с большей площадью, работа образоваительных организаций. Дистанцирование.

На третьем торговля и услуги без ограничений по площади, все образовательные организации, работа парков.

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При необходимости будут обратно откатывать.

Доклад Собянина.

Плэтапный выход из самоизоляции необходимо делить на две части. Первая, жесткая, по сфере услуг. Там где соприкасаются друг с другом – салоны красоты, парикмахерские, торговля. Начало их работы могут спровоцировать высокий рост заболевания. Поэтапность выхода для промышленности, сельского хозяйства – на усмотрение субъектов РФ на основе особенностей их регулирования, и рекомендаций главных санитарных врачей.

По Москве – кратно увеличено тестирование. По динамике – напрямую не свидетельствует о росте заболеваний, а свидетельствует о количестве тестирований.

Ведение амбулаторно позволило не доводить пациентов до тяжелого состояния.

Создана мощная стационарная сеть по лечению ковида, справляется с сегодняшними объемами.

В течение последних двух недель не растет госпитализация, не растет количество тяжелых больных, что говорит о некой стабилизации ситуации.

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Выход из ограничений для сферы услуг пока преждевременный. Но, это дает возможность с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий, что дает возможность полумиллиону москвичей получить стабильную работу.

Путин напомнил о поддержке сотрудников социальных учреждений. Напомнил об этом Котякову и главам регионов.

В завершение, и.о. премьера Белоусов:

Заявки по кредитам увеличиваются по 2000 в день, вышли на 80 млрд суммарно по заявкам. Это больше, чем рассчитывали. Банки работают с перенапряжением, снижается число одобренных заявок по отношению к числу поступивших.

Проблема в том, что сейчас, по мере запуска предприятий, будут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. Тут две возможности: