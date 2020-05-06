Оказывается, у людей есть деньги. Три месяца на них можно спокойно продержаться

Почти четверть россиян имеет подушку безопасности на 3 месяца и более в случае полной потери семейного дохода, следует из отчета компании «инФОМ», выполненного по заказу ЦБ.

Документ опубликован на сайте регулятора. Данные были собраны на основе телефонных опросов по выборке, репрезентирующей взрослое население (от 18 лет и старше). Количество респондентов — 1543 человека.

В документе также отмечается, что динамика самооценки материального положения семьи негативная: во второй половине апреля на 6 п.п. выросла доля респондентов, сообщающих об ухудшении своего материального положения (42%), и одновременно на 4 п.п. (до 55%) сократилась доля говоривших о его неизменности. Основная причина ухудшения материального положения — уменьшение доходов на фоне роста расходов и/или потери работы кем-то из членов семьи.