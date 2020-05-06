Футбольный тренер сравнил россиян с дармоедами. Но потом сказал, что пошутил

Главный тренер ФК «Ахмат», Игорь Шалимов, сравнил россиян с дармоедами. Правда, сначала мы подумали, что это очередной фейк из соцсетей.

Вот так это выглядело в соцсетях:

Но в реальности все оказалось правдой.

«Сейчас прошёлся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делает важные дела для нас с вами, они все получают деньги. Если же ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнём с бомжей тогда. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Потому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» – сказал Шалимов на видео в Instagram, только его уже нет по ссылке, и вообще аккаунт удален (по материалам RT).

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А вот и видео:

Слова Шалимова прокомментировал Василий Уткин:

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «Ахмат» идёт на единоличном последнем месте, притом что зарплата Шалимова составляет около €0,5 млн.

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«Это успех. Успех Игоря Шалимова, определённо дающий право называть дармоедами окружающих», – подытожил Уткин (из материалов RT ).

Правда, в итоге тренер сказал, что это был юмор: «Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу» (из материалов Sport24).

А еще сегодня на «Клерке» были цитаты других «великих людей» о том, почему россиянам не нужно раздавать деньги.