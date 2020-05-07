Готов еще один законопроект о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса

Комиссия правительства в среду, 6 мая, поддержала законопроект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Документом, в частности, предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас 60 дней), кроме того расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

В это же законопроекте пропишут нормы по защите прав туристов, которые не смогли отправиться в оплаченные поездки, пишет ТАСС. Можно будет вернуть уплаченные за путёвку деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты. Также устанавливаются особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.

Есть хорошая новость и для тех малых и средних предприятий, которые не попали в реестр субъектов МСП из-за невовремя сданной отчетности. В законе предлагается «обеспечить возможность включения в единый реестр хозяйствующих субъектов, соответствующих требованиям, но не предоставивших в 2019 году налоговую отчётность в установленные сроки при условии её предоставления до 31 мая 2020 года»