Уведомление об участии в международной группе компаний надо будет отправлять в новом формате

ФНС сообщает об изменении формата и порядка заполнения электронного уведомления об участии в международной группе компаний. Они актуализированы в соответствии с изменениями в статьях 105.16-2 и 105.6-3 НК РФ, внесенными Федеральным законом от 06.06.2019 №125-ФЗ.

Так, формат дополнен информацией о выдаче предварительного согласия на передачу компетентным органам иностранных государств (территорий) сведений, содержащихся в страновом отчете, которое может быть выдано не только уполномоченными государственными органами, но и государственными корпорациями.

Обновленная форма начнет действовать с отчетного периода 2020 года. Срок представления уведомлений об участии в международной группе компаний составляет восемь месяцев с даты окончания отчетного периода. Так, отчитаться за 2020 год следует до 31 августа 2021 года.