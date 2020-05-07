Китай начинает платить зарплату в цифровой валюте. Пока госслужащим

Распространение коронавируса подстегнуло спрос на цифровые платежи. Китай запустил в обращение цифровой юань.

Китайская криптовалюта получила название DCEP. Она будет использоваться как и обычные, фиатные деньги (или фидуциарные, то есть, необеспеченные, бумажные деньги).

Например, оплатить коммуналку, проезд в транспорте, покупки в магазинах.

После пяти лет работы над проектом государственная криптовалюта стала доступна для клиентов «белого списка» Сельскохозяйственного банка Китая в четырех пилотных районах Шэньчжэне, Сюнгане, Чэнду и Сучжоу.

По замыслу китайского правительства, выпуск криптовалюты позволит полноценно перенести юань в цифровую плоскость и вытеснить доллар с рынка электронных платежей, что предотвратит дальнейшее господство американской валюты.

Уже в мае сотрудники городской администрации и других государственных учреждений Сучжоу получат зарплату в цифровой валюте. Им рекомендовали завести электронные кошельки.

Впервые интерфейс приложения для работы с цифровым юанем появился этой ночью на странице директора Sino Global Capital Мэтью Грэхэма.

Он написал: «Пока американцы пытаются выяснить, стоит ли им надевать маски, Китай запускает революционную технологию».

Источник телеграм-канал «Последнее китайское предупреждение».

Вот так пандемия ускорила наступление будущего, которое мы могли только представлять из фантастических романов и фильмов.