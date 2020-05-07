Счетная палата предлагает реформировать систему ОМС

Россия должна изучить зарубежный опыт для реформирования действующей системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила ТАСС замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

Ситуация с коронавирусом не только существенно увеличила нагрузку на российскую систему здравоохранения, но и «обнажила» назревшие проблемы и болевые точки, считает Изотова.

В зарубежных странах со страховой моделью здравоохранения роль государства, как правило, сводится к определению порядка финансирования системы ОМС, состава государственных гарантий, требований к доступности и качеству медицинской помощи. При этом обязанность по организации медицинской помощи и финансовая ответственность за результаты реализации программы ОМС ложится на независимые от государства страховые компании.

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«Отечественная система ОМС отличается от классической страховой модели. У нас практически весь процесс планирования и организации медицинской помощи, за исключением отдельных функций страховщиков, осуществляют субъекты РФ. Финансовая ответственность за результаты реализации программы ОМС на 100% лежит на плечах государства», — сказала замглавы Счетной палаты.

Российские же страховые компании, по ее словам, выполняют три основные функции: это оплата медицинской помощи, контроль объемов, сроков, качества и условий ее предоставления и защита интересов пациентов, включая информирование об их правах на бесплатную медпомощь и индивидуальное сопровождение застрахованных лиц при оказании медицинских услуг.

«При этом в текущей ситуации в силу ряда правительственных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, страховые организации не могут выполнять свои функции в полном объеме. Из-за временной приостановки плановых медосмотров и диспансеризаций многие пациенты, в том числе с хроническими заболеваниями, сегодня сталкиваются с ограничениями в получении медицинской помощи. Вызывает определенное опасение и качество предоставляемых медицинских услуг в связи с временным прекращением ряда плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медпомощи, которые проводят страховые организации и территориальные фонды ОМС», — указала Изотова.