Москве больше подходят маленькие магазины. ТЦ легко снести после пандемии

Время крупных торговых центров в столице сочтено. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его мнению, застройщики начнут развивать малые форматы торговли, что позитивно скажется на качестве городской среды. А крупные торговые центры станут невыгодными владельцам, и их просто снесут.

Добавим, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы экспертов, после снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Крупные одежные сети, как, например, Zara, Pull & Bear, «Твое», уже занялись оптимизацией точек в торговых центрах столицы. Их примеру, возможно, последуют H&M и Gap.