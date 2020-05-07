ЦБ ожидает начала смягчения ограничений по коронавирусу только в июне

Банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса в июне, сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

«После глубокого падения ВВП в II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — приводит цитату из доклада ТАСС.

Исходя из этого прогноза, Банк России ожидает, что ВВП РФ снизится на 4-6% по итогам 2020 года с последующим ростом на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году.