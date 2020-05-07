В судах с 12 мая начинается очное рассмотрение дел. А как быть с пропусками и режимом самоизоляции?

Судам с 12 мая нужно будет возвращатсья к очному рассмотрению дел. По крайней мере, обратного никто в системе не утверждает. Но самоизоляцию пока тоже не отменяют. Как быть?

Алексей Артюх, партнер ЮК Taxology Russia рассказал на своей странице в Facebook о том, что ряд судов начал работу в очном режиме.

«С 12 мая на такой режим работы должны перейти все суды, ибо нет указаний для приостановки, как в апреле.

АС Московского округа планирует проводить заседания в очном режиме – разрекламированная возможность онлайн-заседаний и танцев с бубнами – это лишь исключительная опция на фоне базового варианта традиционного очного рассмотрения.

Вероятно, при проблемах с явкой где-то будут откладывать (и это особенно весело, поскольку одна из сторон может преодолеть все препоны, явиться в переполненный суд типа с риском для здоровья, чтобы услышать об отложении, ибо другая сторона решила не испытывать судьбу).

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А теперь, внимание, вопрос: суды работать начали, а режим повышенной готовности и пропускной режим не отменяли! На текущий момент получить рабочий пропуск для передвижения по Москве можно лишь до 11 числа даже после подачи организацией списков сотрудников. При этом, мэром анонсировано, что после этой даты режим не отменят

До 12 мая осталось 1,5 рабочих дня. Беглый обзвон московских судов показал, что единства подходов и понимания, что делать после грядущих выходных, нет ни у кого. Что делать юристам и их доверителям – и подавно.

Видимо, придется жертвовать пропуском "на иные цели", либо писать, что "пошел к врачу". Прийти и поцеловать двери суда. Через маску.

Можно посочувствовать тем, у кого заседания чаще раза в неделю. Дискриминацию юристов по наличию адвокатского статуса тоже никто не отменил, кстати».

Разве что, можно посоветовать всем сторонам не ходить в суды. Пока действует режим самоизоляции. Интересно, суд неявку из-за отсутствия пропуска сочтет уважительной причиной? Или наоборот, сочтет неуважением к суду?