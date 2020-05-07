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На транспорте потребуется серьезный анализ санитарных мер. Что еще сказал Путин на совещании

Путин в режиме онлайн-конференции проводит совещание по развитию транспортной сферы. Приводим самое основное в тезисах.

  • Нужны свои механизмы поддержки таких предприятий в каждом регионе.
  • Общая проблема – сокращение туристических потоков.
  • Нужно развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок. Оказание качественных, доступных услуг гражданам.
  • Нужно вернуться к приоритетной перевалке морских грузов в российских портах.
  • Давал поручение о создании особой экономической зоны на Каспии.
  • Нужны эффективные логистические модели для поддержки экспорта российских товаров.
  • Максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры. Чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан.
  • Транспортный потенциал будет необходим при выходе экономики на стадию роста.
  • После спада эпидемии с учетом наработанного опыта понадобится серьезный анализ санитарно-профилактических мер во всех отраслях. В том числе, и прежде всего, на транспорте.
  • Тут нельзя перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными и порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам, и, главное, реально служили для защиты здоровья и безопасности граждан.

Видео со вступительным словом:

Источник видео телеграм канал «Раньше всех. Ну почти». 

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