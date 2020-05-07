На транспорте потребуется серьезный анализ санитарных мер. Что еще сказал Путин на совещании

Путин в режиме онлайн-конференции проводит совещание по развитию транспортной сферы. Приводим самое основное в тезисах.
- Нужны свои механизмы поддержки таких предприятий в каждом регионе.
- Общая проблема – сокращение туристических потоков.
- Нужно развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок. Оказание качественных, доступных услуг гражданам.
- Нужно вернуться к приоритетной перевалке морских грузов в российских портах.
- Давал поручение о создании особой экономической зоны на Каспии.
- Нужны эффективные логистические модели для поддержки экспорта российских товаров.
- Максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры. Чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан.
- Транспортный потенциал будет необходим при выходе экономики на стадию роста.
- После спада эпидемии с учетом наработанного опыта понадобится серьезный анализ санитарно-профилактических мер во всех отраслях. В том числе, и прежде всего, на транспорте.
- Тут нельзя перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными и порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам, и, главное, реально служили для защиты здоровья и безопасности граждан.
Видео со вступительным словом:
Источник видео телеграм канал «Раньше всех. Ну почти».