Сколько взять денег за сдачу нулевки? Извечный вопрос бухгалтеров

Сколько стоит сдача нулевки по УСН? Этот извечный вопрос в очередной раз обсуждают бухгалтеры в «Красном уголке бухгалтера».

В этот раз ситуация осложняется тем, что отчетность уже сдана и надо теперь назвать цену. Что же советую коллеги?

«Просите сколько считаете нужным. Вам либо оплатят, либо нет, т.к. уже всё сдано. 5000р за 0 тариф»

Цифру в 5 000 рублей указали многие участники группы.

Впрочем, есть и категоричное:

«Уже оказанная услуга ничего не стоит»

Хотя не все поняли, о чем же спрашивает автор темы:

«Как это сдать за год? Сзв-м 12 шт? У нас за квартал 2500 на УСН, за 4 кв 3000. Эдо клиент отдельно оплачивает. Если без Эдо пакетом, то 500 р за 1 нулевой отчёт со сдачей по 0»

Впрочем, давно известно, что цена зависит от того, где работает бухгалтер. В регионах цены значительно ниже. Там просто клиенты не смогут столько платить. Но скорее всего сейчас и столичным бухгалтерам придется снизить расценки.