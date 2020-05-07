Московских работодателей обязали тестировать сотрудников на коронавирус

Работодатели в Москве должны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Протестировано должно быть не менее 10 % сотрудников фирмы.
При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.
Из Указа мэра №55-УМ от 07.05.2020:
2.4 Обеспечить в период с 12 мая 2020 по 31 мая 2020 проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством РФ, в отношении не менее 10 % работников.
2.5 Обеспечить в период с 1 июня 2020 в течение каждых 15 календарных дней проведение указанных в пункте 2.4 настоящих требований исследований в отношении не менее 10 % работников.
Напомним, с 12 мая в Москве заработают промышленные и строительные организации.