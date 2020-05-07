Московских работодателей обязали тестировать сотрудников на коронавирус

MaxC Антилопы ставят детей и стариков в центр круга - сильные особи уходят от загона, держа слабых в к... После карантина бизнес сильно изменится. А что делать, если его придется закрывать?

VikaV2193 Приход к власти технократии сам по себе не возможен. Технократия может действовать только в четко... Какими диджитал-компетенциями должен обладать главбух