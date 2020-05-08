Налоговики объяснили алгоритм расчета пониженных страховых взносов для МСП

Федеральная налоговая служба в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ разъяснила порядок расчета страховых взносов с учетом новых пониженных тарифов.

С 1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки при выплатах физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда, определяемым по итогам каждого календарного месяца.

База для начисления страховых взносов Ставка взносов в ПФР, в пределах лимита Ставка взносов в ФСС Ставка взносов в ФОМС Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 22 процента 2,9 процента 5,1 процента Выплаты в пользу физлиц, превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 10 процентов - 5 процентов

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В своем письме налоговики поясняют, как считать взносы. База для исчисления страховых взносов определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных отдельно в отношении каждого физлица с начала расчетного периода нарастающим итогом (ст. 421 Налогового кодекса).

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых взносов производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно (п. 1 ст. 431 НК РФ).

Поэтому страховые взносы по соответствующему виду страхования в отношении выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц за периоды, начиная с апреля 2020 года, должны исчисляться плательщиками — субъектами МСП следующим образом:

Формула Результат 1. База (за 1 месяц) x 30% = страховые взносы, исчисленные за январь 2. База (за 2 месяца) x 30% — страховые взносы, исчисленные за январь = страховые взносы, исчисленные за февраль 3. База (за 3 месяца) x 30% — страховые взносы, исчисленные за январь — февраль = страховые взносы, исчисленные за март Начиная с 01.04.2020 устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в размере 15%, которые применяются к части выплат в пользу физических лиц, превышающей величину МРОТ 4. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ x 30% (База (за 4 месяца) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — март = страховые взносы, исчисленные за апрель 5. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 2 месяца x 30% (База (за 5 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 2 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — апрель = страховые взносы, исчисленные за май 6. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 3 месяца x 30% (База (за 6 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 3 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — май = страховые взносы, исчисленные за июнь 7. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 4 месяца x 30% (База (за 7 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 4 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — июнь = страховые взносы, исчисленные за июль 8. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 5 месяцев x 30% (База (за 8 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 5 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — июль = страховые взносы, исчисленные за август 9. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 6 месяцев x 30% (База (за 9 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 6 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — август = страховые взносы, исчисленные за сентябрь 10. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 7 месяцев x 30% (База (за 10 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 7 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — сентябрь = страховые взносы, исчисленные за октябрь 11. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 8 месяцев x 30% (База (за 11 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 8 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — октябрь = страховые взносы, исчисленные за ноябрь 12. База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 9 месяцев x 30% (База (за 12 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 9 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — ноябрь = страховые взносы, исчисленные за декабрь

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МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на начало расчетного периода,

выплаты МРОТ — сумма выплат в размере, меньшем или равном величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода