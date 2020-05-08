Налоговики объяснили алгоритм расчета пониженных страховых взносов для МСП

Федеральная налоговая служба в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ разъяснила порядок расчета страховых взносов с учетом новых пониженных тарифов.
С 1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки при выплатах физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда, определяемым по итогам каждого календарного месяца.
|База для начисления страховых взносов
|Ставка взносов в ПФР, в пределах лимита
|Ставка взносов в ФСС
|Ставка взносов в ФОМС
|Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца
|22 процента
|2,9 процента
|5,1 процента
|Выплаты в пользу физлиц, превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца
|10 процентов
|-
|5 процентов
В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых взносов производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно (п. 1 ст. 431 НК РФ).
Поэтому страховые взносы по соответствующему виду страхования в отношении выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц за периоды, начиная с апреля 2020 года, должны исчисляться плательщиками — субъектами МСП следующим образом:
Формула
Результат
|1.
|База (за 1 месяц) x 30%
|= страховые взносы, исчисленные за январь
|2.
|База (за 2 месяца) x 30% — страховые взносы, исчисленные за январь
|= страховые взносы, исчисленные за февраль
|3.
|База (за 3 месяца) x 30% — страховые взносы, исчисленные за январь — февраль
|= страховые взносы, исчисленные за март
Начиная с 01.04.2020 устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в размере 15%, которые применяются к части выплат в пользу физических лиц, превышающей величину МРОТ
|4.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ x 30% (База (за 4 месяца) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — март
|= страховые взносы, исчисленные за апрель
|5.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 2 месяца x 30% (База (за 5 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 2 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — апрель
|= страховые взносы, исчисленные за май
|6.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 3 месяца x 30% (База (за 6 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 3 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — май
|= страховые взносы, исчисленные за июнь
|7.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 4 месяца x 30% (База (за 7 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 4 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — июнь
|= страховые взносы, исчисленные за июль
|8.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 5 месяцев x 30% (База (за 8 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 5 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — июль
|= страховые взносы, исчисленные за август
|9.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 6 месяцев x 30% (База (за 9 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 6 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — август
|= страховые взносы, исчисленные за сентябрь
|10.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 7 месяцев x 30% (База (за 10 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 7 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — сентябрь
|= страховые взносы, исчисленные за октябрь
|11.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 8 месяцев x 30% (База (за 11 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 8 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — октябрь
|= страховые взносы, исчисленные за ноябрь
|12.
|База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 9 месяцев x 30% (База (за 12 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 9 месяцев) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — ноябрь
|= страховые взносы, исчисленные за декабрь
выплаты МРОТ — сумма выплат в размере, меньшем или равном величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода