Узнайте, какие меры поддержки приготовили для вас власти

Правительство расширило функционал информационного сервиса о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса.

Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки.

На главной странице информационного сервиса Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка – «Узнайте, какие меры подходят Вам».



За ней открывается несложный опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдаёт тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса. Вопросы несложные.

Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя по размещённой рядом ссылке на реестр на сайте ФНС), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее.

Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом.

Сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой даётся подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.