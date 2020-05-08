Штрафы до 300 тысяч для юрлиц, до 50 тысяч для ИП. Если работники не носят маски и перчатки

Стало известно о размерах штрафов за нахождение на рабочем месте без маски и перчаток в Москве. Для физлиц на «Клерке» вчера упоминалось, это 4000 рублей.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение – 100 тыс. рублей, повторное – до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – сказал Данчиков.

При этом, обеспечивать работников всем необходимым, или переложить эту заботу на них, решать самому работодателю.

«Либо работодатель сам обеспечивает масками и перчатками сотрудников, либо выделяет сотрудникам денежные средства на их покупку, либо обязует сотрудников купить средства защиты самостоятельно. Решает каждый работодатель», – пояснил начальник Главконтроля.

Использованы материалы «ТАСС».