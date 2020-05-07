Штраф 4000 рублей. За нахождение на работе без маски. А маски обойдутся примерно в 1000 рублей в день

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составит 4 тысячи рублей.

В Москве также введен режим обязательного ношения масок при нахождении в общественном транспорте и в общественных местах.

При нарушении данного режима грозит штраф в размере 5000 рублей.

Это все, конечно хорошо, вот только в аптеках до сих пор масок не бывает. В продуктовых сетях продают китайские:

Интересно, а где же российские маски, о которых постоянно докладывал глава Минпромторга? В другие страны увезли?

В среднем, сейчас одна маска стоит 50 рублей. Менять их следует раз в полчаса. Выходит 16 масок на стандартный восьмичасовой рабочий день. Плюс две маски на обеденный перерыв, и еще от двух до четырех на дорогу. Итого в среднем 20 масок в день. Или 1000 рублей. Или примерно 20000 в месяц.

Ну, или можно купить многоразовую и каждый день ее стирать.