Суды с 12 мая должны начать работу. Если, конечно, не продлят режим ограниченного доступа

Суды с 12 мая возвращаются к обычной работе. С учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Об этом сообщается в письме, которое разослал Судебный департамент Верховного суда (из материалов ТАСС).
«Предлагается, начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указаной инфекцией», – говорится в письме.На сайте Арбитражного суда Уральского округа выложена целая инструкция о мерах предосторожности и поведения в судах. Приведем некоторые выдержки.
«При входе в суд все проходят «входной фильтр», включающий в себя обработку рук антисептическим средством (находится в фойе суда), измерение температуры и обязательное ношение маски. Участники процессов обеспечивают себя масками самостоятельно. При наличии температуры 37.0 и выше допуск в суд запрещен».Кстати говоря:
«Участников судебных заседаний, прибывших из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, просьба при регистрации представлять подтверждение пройденного двухнедельного карантина».И, конечно же, социальная дистанция:
«При нахождении в здании суда обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 – 2 метра друг от друга».Вспоминаются некоторые залы заседаний в АСМО. Там комнатушки три на три метра. Сложновато там будет дистанцию соблюдать. Проще вообще не приходить.
Кстати говоря, на сайте АС города Москвы подобных сообщений пока нет.