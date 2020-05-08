Пивовары захотели считаться пострадавшей отраслью. Люди внезапно стали меньше пить?

Крупнейшие пивоваренные компании, а именно AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg) и Heineken попросили включить в перечень пострадавших отраслей.

При этом, попросили не они сами, а созданная в апреде Ассоциация производителей пива (АПП).

В своем обращении АПП указала, что в условиях распространения в России COVID-19 и возможных ограничений реализации алкогольной продукции поддержка государством пивоваренной отрасли становится критичной. Ассоциация также подчеркивает, что производство всех трех компаний на 100% локализовано, и отмечает, что у пивоваров есть собственные агропроекты по выращиванию пивоваренного ячменя в различных регионах РФ.

При этом в список системообразующих предприятий пивоваренные компании не попали, хотя они соответствуют утвержденным правительством критериям для пищевой промышленности, указывает АПП (по материалам «Интерфакс»).

По разным данным, употребление алкоголя в России во время самоизоляции повысилось от 2,2% до 80%. По крайней мере, работники одной алкогольной сети говорят о последних цифрах. Неужели производители этого самого алкоголя пострадали?

Ранее пивоварам разрешили производить антисептики для безвозмездной передачи.