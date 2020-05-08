Крымский турбизнес могут освободить от налогов

Власти Крыма подготовили меры поддержки туристической отрасли региона, предусматривающие отмену налогов и страховых взносов.

Такой сценарий возможен в случае сокращения курортного сезона до двух месяцев или его полной отмены из-за пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

«Разработаны несколько вариантов мер поддержки: если сезон будет короткий, и, если пропустим весь сезон. Пакет документов очень серьезный, поэтому выносим на федеральный уровень, поскольку такие вещи можно только на этом уровне решить: освобождение от налога на землю, НДС, страховых взносов и всего остального. Причем не просто на месяц-два, если не состоится сезон, то „вытаскивать“ нам туристическую отрасль практически год — до июня 2021-го», — сказал Черняк.