Ключевая ставка ЦБ может снизиться до 4,5 %

ЦБ допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 %) на следующем заседании совета директоров. Это произойдет на фоне стабилизации ситуации в экономике страны.
Такой сценарий озвучила Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
«Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив» — цитирует ее слова ИА ТАСС.
Напомним, с 27 апреля ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%.