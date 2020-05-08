В маске, но без перчаток – штраф. И наоборот тоже. Власти разъяснили новый порядок в Москве

Власти Москвы разъяснили требование об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и в транспорте.

Так, нельзя быть в чем-то одном. Например, нельзя быть только в маске или только в перчатках. Иначе – штраф.

Как сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков:

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан», – пояснил чиновник.

Интересно, а маски можно любые? Даже самошитые из марли? И перчатки, любые подойдут? А то латексные, к примеру, рвутся только так. И в молниях застревают.

Наверное, следующим шагом будет обязательное ношение бутылочки антисептика в кармане. А что? Нет бутылочки – штраф 5000. И производителям хорошо, и бюджету.

Использованы материалы РИА Новости.