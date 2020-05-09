Оформить пропуск по СМС в Москве с 12 мая будет нельзя. Только на сайте или по телефону

С 12 мая в Москве нельзя будет получить цифровой пропуск по СМС. Власти сочли этот канал непопулярным.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», – пояснил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

После этой даты оформить пропуск можно будет на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Правда, когда их только ввели, с 15 апреля, получит пропуск получилось только по СМС. Сайт благополучно лёг, а по телефону дозвониться было нереально. Будем надеяться, что на этот раз все будет работать.

Использованы материалы «РИА Новости».