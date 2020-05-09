Пассажирам метро будут выдавать маски бесплатно. При заказе сопровождения ЦОМП

В метрополитене Москвы можно будет получить маски бесплатно. Правда, это не для всех. А только для пассажиров, пользующихся услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

«По поручению Мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро – Центром обеспечения мобильности пассажиров, мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры – с инвалидностью, а также многодетные семьи с маленькими детьми», – отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Услугу сопровождения нужно заказывать заранее. При заказе оператор уточнит, нужны ли средства индивидуальной защиты.

Заявку на сопровождение можно оформить:

в официальном мобильном приложении «Метро Москвы»,

на сайте метрополитена

позвонив по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41.

В прошлом году для горожан с нарушением слуха заработала горячая СМС-линия по телефону: +7 (926) 250-47-80. Обратиться к операторам можно ежедневно с 07:00 до 20:00.

Использованы материалы сайта мэрии.