Стоматологические клиники имеют право на отсрочку взносов

Постановлением Правительства № 409 от 02.04.20 предусмотрены отсрочки по уплате налогов и взносов для малого бизнеса в связи с эпидемией коронавируса.

Так, в частности, предусматривается продление сроков уплаты страховых взносов, а именно:

а) исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март — май 2020 года, — на 6 месяцев;

б) исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период июнь — июль 2020 года, — на 4 месяца.

Между тем право на отсрочку имеет только бизнес из пострадавших отраслей, которые определяются по ОКВЭД. Среди прочих в списке есть ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика».

В связи с этим меры дополнительной поддержки в виде продления сроков уплаты страховых взносов распространяются в отношении организаций, осуществляющих деятельностью по коду ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика», при соблюдении остальных условий, указанных в Постановлении № 409.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/6892@ от 23.04.2020.