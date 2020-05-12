Чтобы разведенному мужчине оформить детский вычет по НДФЛ, может потребоваться подтверждение от бывшей жены

Право на получение стандартного налогового вычета по НДФЛ возникает при условии, что налогоплательщик является родителем ребенка и ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет находится на его обеспечении.

При определении применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается общее количество детей, включая детей, достигших возраста, после которого родители утрачивают право на получение стандартного налогового вычета.

Конкретного перечня документов, необходимых для подтверждения налогоплательщиком права на получение стандартных налоговых вычетов Налоговым кодексом не установлено.

В этой связи для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть представлены любые документы.

По мнению Минфина, выраженному в письме № 03-04-05/30919 от 17.04.2020, если отец ребенка находится в разводе и фактически не проживает с ребенком, то документами для подтверждения его права на получение стандартного налогового вычета, в частности, могут быть копия свидетельства о рождении ребенка, справка с места учебы ребенка, документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств на обеспечение ребенка, письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.