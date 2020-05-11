Возврат налогов самозанятым за 2019 год потребует не меньше 5 миллиардов рублей

Возврат налогов самозанятым, которые они уплатили в 2019 году, потребует не меньше 5 миллиардов рублей, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов. Об этом он сказал РИА Новости.

По данным ФНС, в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тысяч человек, заплатив более 1 миллиарда рублей налога. Если только этих самозанятых, без учета зарегистрировавшихся в 2020 году, обеспечить предложенной поддержкой в размере одного МРОТ и вернуть уплаченный налог на доход, то получится порядка 5 миллиардов рублей



— доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов