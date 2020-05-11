Возврат налогов самозанятым за 2019 год потребует не меньше 5 миллиардов рублей

Возврат налогов самозанятым, которые они уплатили в 2019 году, потребует не меньше 5 миллиардов рублей, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов. Об этом он сказал РИА Новости.
— доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов
- Необходимо поддержать самозанятых, заявил Президент Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. По его словам, самозанятым необходимо вернуть налог, уплаченный ими в 2019 году.