После 11 мая неработающие компании продолжат платить зарплату неработающим сотрудникам

Режим нерабочих дней, в течение которых за работниками сохранялась зарплата, закончился. Об этом завил накануне Президент Владимир Путин.

Однако некоторые организации и ИП так и не смогли приступить к работе, потому что в регионе действуют ограничения.

Например, в Москве такие ограничения введены до 31 мая. В некоторых регионах — до 18 мая и т.д.

За чей счет люди будут сидеть дома? Как быть с зарплатой? Ответ на эти вопросы содержится в Указе Президента № 316 от 11.05.2020.

В документе говорится, что главы регионов имеют право приостанавливать работу организаций и ИП на конкретной территории.

В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы собственности, а также ИП за работниками таких организаций и лицами, работающими у ИП, сохраняется заработная плата.

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При этом определен перечень организаций, работа которых не приостанавливается:

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).