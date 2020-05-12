Арбитражный суд Москвы работает. Маски, перчатки, дезинфекция, очередей нет

На «Клерке» недавно писали, что нет суды должны начать работать после 11 мая. Предписание о режиме ограничений истекает, и никто его не продлевает, хотя обстановка пока серьезная.

Адвокат Юлия Михальчук поделилась у себя на странице в Facebook состоянием дел в Арбитраже Москвы, в связи с истечением срока режима ограничений в судах.

«Я была сегодня в суде. Если коротко – апокалипсис не наступил:

разметка наклеена, на вход большой очереди нет, многие ждут на улице, на солнышке;

на крылечке стоит урна для входящей корреспонденции, можно бесконтактно подать документы.

К полудню лежит лишь одно ходатайство об отложении;

без противокоронавирусного набора не впускают, приставы проверяют маски, перчатки, замеряют температуру, дезинфицирующие средства не предлагают;

лифты работают, в них тоже есть разметка для соблюдения дистанции;

модников пока мало – в основном у всех обычные белые маски и медицинские перчатки. Но всё же несколько юристов пришли в масках с рисуночками;

задержек нет.

У судьи плотный график – каждые 5-10 минут, но всё быстро. А вот в соседнем кабинете задержка минимум на 1,5 часа; 📌 Реклама Отключить

в заседании все в масках, пахнет дизсредствами, окна приоткрыты;

в перчатках жуть как неудобно пользоваться документами;

оппонент из госструктур дал документы только судье, но мне разрешили сразу же после заседания эту кипу отфотографировать – ведь знакомиться с делами в обычном порядке сейчас нельзя.

В общем, работаем!».

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