Арбитражный суд Москвы работает. Маски, перчатки, дезинфекция, очередей нет

На «Клерке» недавно писали, что нет суды должны начать работать после 11 мая. Предписание о режиме ограничений истекает, и никто его не продлевает, хотя обстановка пока серьезная.
Адвокат Юлия Михальчук поделилась у себя на странице в Facebook состоянием дел в Арбитраже Москвы, в связи с истечением срока режима ограничений в судах.
«Я была сегодня в суде. Если коротко – апокалипсис не наступил:
- разметка наклеена, на вход большой очереди нет, многие ждут на улице, на солнышке;
- на крылечке стоит урна для входящей корреспонденции, можно бесконтактно подать документы.
К полудню лежит лишь одно ходатайство об отложении;
- без противокоронавирусного набора не впускают, приставы проверяют маски, перчатки, замеряют температуру, дезинфицирующие средства не предлагают;
- лифты работают, в них тоже есть разметка для соблюдения дистанции;
- модников пока мало – в основном у всех обычные белые маски и медицинские перчатки. Но всё же несколько юристов пришли в масках с рисуночками;
- задержек нет.
У судьи плотный график – каждые 5-10 минут, но всё быстро. А вот в соседнем кабинете задержка минимум на 1,5 часа;
- в заседании все в масках, пахнет дизсредствами, окна приоткрыты;
- в перчатках жуть как неудобно пользоваться документами;
- оппонент из госструктур дал документы только судье, но мне разрешили сразу же после заседания эту кипу отфотографировать – ведь знакомиться с делами в обычном порядке сейчас нельзя.
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