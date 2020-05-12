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158 заболевших на каждые 100 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора, Россия в пятом десятке стран

Глава Роспотребнадзора заявила, что по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия находится в пятом десятке стран.

«Показатель для Российской Федерации на сегодняшний день на 100 тысяч населения составляет порядка 17, и это в пять раз ниже чем в Канаде, в 10 раз ниже чем в Германии и в 20 раз ниже чем в Швейцарии. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным и ориентируемся на заболеваемость на определенное количество населения, как это принято для этой инфекции, на 100 тысяч населения», – сказала Попова на брифинге.

По ее словам, в эпидемиологии принято считать инфицированных не абсолютным количеством случаев, а относительными показателями – в расчете на 100 тысяч населения.

  • Среди заболевших коронавирусом в РФ примерно равное количество мужчин и женщин.
  • Уровень заболеваемости коронавирусом в России остается на уровне 158 человек на 100 тысяч населения.
  • Почти треть заболевших в РФ коронавирусом госпитализированы.
  • 37% заболевших коронавирусом в РФ заразились в семье или при общении с друзьями.
  • Симптомов коронавирусной инфекции нет у 41% из общего числа заразившихся.
  • Ежедневно число людей под медицинским наблюдением из-за контакта с носителями коронавируса растет, но здравоохранение справляется.
  • В регионах должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тыс населения в день для перехода к снятию режима ограничений.
  • Коронавирус может сохраняться на поверхностях в течение трех суток – Попова

Использованы материалы «РИА Новости».

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