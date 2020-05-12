Система «Карантин» отслеживает авто без пропусков. Стоит 27 миллионов

ЦОДД и ГИБДД в Москве начали с 1 мая применять новую систему «Карантин», которая отслеживает автомобили без пропусков. Она обошлась бюджету в 27 миллионов рублей.

Данная система позволяет сотруднику подключиться к любой камере, находясь от нее в 200-300 метрах, и выявить автомобили без цифровых пропусков. Для этого им выдали специальные смартфоны с новым ПО.

Для проверки пропусков, напомним, в столице применяется 2,5 тыс. камер, штрафы в 5 тыс. руб. присылает на почту МАДИ.

За время майских праздников с помощью «Карантина» задержали более 3,7 тыс. автомобилей.

Новая система обошлась бюджету Москвы в 27 миллионов рублей. После снятия режима повышенной готовности систему будут применять для выявления машин без ОСАГО и злостных должников.

Использованы материалы издания «Коммерсантъ».