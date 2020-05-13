Налоговая не может списать излишне уплаченные в бюджет налоги, даже если её об этом попросят

Налоговая инспекция не может списать излишне уплаченные в бюджет налоги, если срок на их возврат налогоплательщику истек. К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.

Компания подала в инспекцию заявление о списании переплаты по налогу на прибыль организаций. При этом трехлетний срок на возврат (зачет) этой суммы истек и вернуть её уже невозможно. Однако налоговый орган отказал ей в списании указанной суммы.

Организация не согласилась с решением и обратилась с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Она посчитала, что НК РФ не определяет основания и порядок списания налоговыми органами излишне уплаченных сумм налогов, со дня уплаты которых прошло более трех лет, а также не препятствует такому списанию.

ФНС разъяснила, что в налоговом законодательстве предусмотрено признание безнадежной и списание только недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Кроме того, в НК РФ предусмотрен механизм зачета и возврата сумм излишне уплаченного налога.

Однако каких-либо оснований для списания излишне уплаченных сумм налогов в нем не предусмотрено. В рассматриваемой ситуации отказ в списании переплаты, срок на возврат которой истек, не несет каких-либо негативных последствий для налогоплательщика и не приводит к нарушению его прав и законных интересов. Поэтому ФНС поддержала решение инспекции.