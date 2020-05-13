Доход от экономии на процентах при кредитных каникулах освободили от НДФЛ

Материальная выгода от экономии на процентах во время льготного периода кредитных каникул не будет облагаться НДФЛ, в том числе и у индивидуальных предпринимателей. Такие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой во вторник, 12 мая.

Законопроект, внесеный парламентариями во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным на прошлой неделе, был рассмотрен сначала в первом чтении, а потом сразу принят в третьем.

Напомним, сейчас не облагается НДФЛ экономия на процентах за пользование кредитными средствами в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». При этом данное положение распространяется только на заемщиков — физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

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Между тем недавно принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам — физлицам и ИП, заключившим кредитные договоры, как обеспеченные, так и

В этой связи, чтобы помочь заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, авторы проекта считают целесообразным распространить норму пп.1 п.1 ст. 212 НК на любые кредиты в период кредитных каникул, в том числе в отношении ИП (это особо подчеркивается в пояснительной записке).

Таким образом, беспроцентные кредиты, которые ИП могут получать под зарплату для работников, не приведут к доначислению НДФЛ с материальной выгоды.