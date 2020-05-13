Производителей мебели ожидают массовые банкротства

Более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев.

Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), пишет РБК.

Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

Только 23% респондентов выразили уверенность в том, что переживут вызванный эпидемией коронавируса кризис. 3% производств уже закрылись, еще 6% считают, что продержатся до полугода.

По данным АМДПР, к середине апреля 41% российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о падении объемов выручки более чем наполовину.

Мебельной отрасли, как гостиничному и ресторанному бизнесу, по сути запретили вести деятельности. Но при этом оставили им все финансовые обязательства. ситуация осложняется еще и кризисом неплатежей: поскольку мебель не включена в список товаров первой необходимости, розничные продажи этой продукции остановлены с конца марта, и магазинам не с чего платить производителям за уже отгруженную продукцию.

При этом на мебельные производства не распространяются объявленные пакетные меры господдержки.