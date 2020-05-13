Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

На 0,3 процентных пункта снижена ставка по ипотеке в Сбербанке при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Акция действует с 12 мая по 30 июня 2020 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
• Квартира в новостройке — от 5,9 % годовых
• Квартира на вторичном рынке — от 7,8 % годовых
Акция распространяется на льготные программы господдержки:
• Ставка для семей с детьми — 4,7 % годовых
• Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1 % годовых
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru, уточнили в пресс-службе кредитной организации.