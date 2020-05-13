Код 47.19 внесли в список пострадавших отраслей. Почему это очень круто

Правительство поправило свое постановление со списком пострадавших отраслей. Постановление № 657 от 12.05.2020 опубликовано на сайте Кабмина.

Изменения порадуют очень многих — коды 47.19.1 и 47.19.2 заменены на группу 47.19. Почему это так важно?

Дело в том, что у розничных магазинов чаще всего был в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указан основным код 47.19, это подразумевает, что деятельность ведется и по коду 47.19.1 и 47.19.2. И поэтому почти весь розничный бизнес оказался без льгот, положенных пострадавшим отраслям. Теперь ситуацию исправили.

Тем же, у кого основным кодом заявлены 47.19.1 и 47.19.2 беспокоиться не стоит, они ведь входят в группу 47.19 и поэтому для них ничего не меняется.

Кроме исправления кодов, в постановлении есть и новые виды деятельности, попавшие в список пострадавших отраслей — 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы и 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов.