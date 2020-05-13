Клерк.Ру

Изменили правила субсидий для малого бизнеса по 12 130 руб. Стало лучше

Сегодня опубликовано Постановление Правительства № 658 от 12.05.2020, которое вносит две поправки в правила предоставления субсидий пострадавшему малому и среднему бизнесу.

В частности, уточнили норму о налоговой задолженности. По-прежнему содержится условие, что на 1 марта задолженности более 3000 руб. не должно быть. Но сейчас еще должны учитываться переплаты. Кроме того, при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

Еще одна поправка касается уменьшения численности. В общем случае надо сохранить штат на 90 %.

Но теперь добавили еще один нюанс — увольнение 1 человека не будет иметь значения. Ведь может так статься, что в компании или у ИП всего 2 сотрудника, один из которых уволился по собственному желанию. Ранее по этой причине право на субсидию терялось. Теперь право сохранится.

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Норма правил

 Было

 Стало

Подпункт д пункта 3

 у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей

 у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии

Подпункт е пункта 3

 количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.

 количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 г

 

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