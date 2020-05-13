Компании Абрамовича и Гуцериева выступили против одностороннего расторжения договоров аренды в бизнес-центрах

Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости, в первую очередь бизнес-центров, написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.

Законопроект, внесенный в Госдуму правительством позволяет расторгать договоры тем арендаторам, доходы которых упали более чем на 50% после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе.

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Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м.Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов, пишет РБК , у которого есть копия письма.

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.

Авторы отмечают, что право на одностороннее расторжение договоров приведет к нарушению Конституции и Гражданского кодекса, поскольку это допускает «произвольное вмешательство в существующие арендные правоотношение без конституционных на то оснований». В письме говорится, что такое вмешательство ограничит права собственности и «потрясет основы гражданского законодательства», так как лишит арендодателей права на справедливые судебное разбирательство при оценке влияния на договор последствий пандемии. Владельцы коммерческой недвижимости также считают, что принятие законопроекта чревато злоупотреблениями со стороны арендаторов.

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Против законопроекта уже высказывались собственники торговых центров: они попросили Госдуму не принимать документ, а вместо этого ввести меры поддержки операторов коммерческой недвижимости. Ретейлеры попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта. Владельцы торговых центров в своем обращении отмечали, что принятие законопроекта приведет к их банкротству, ретейлеры же настаивали, что в противном случае банкротство ждет их.